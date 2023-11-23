وزير الشباب والرياضة يهنئ لاعبة منتخب المصارعة سمرة حمزة بحفل زفافها

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفيًا، التهنئة القلبية والتبريكات إلي لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة سمر حمزة، بحفل زفافها.



وقال الدكتور أشرف صبحي خلال مكالمته مع سمر حمزة: "كل التهاني القلبية بحفل الزفاف، وخالص الأمنيات بحياة زوجية سعيدة ومليئة بالنجاح والسعادة والتفاهم، ومستقبلًا مشرقًا معًا، وأن ينعم الله عليكما بالتوفيق والرزق، وأن يجعل حياتكما مليئة بالازدهار والنجاح".



يذكر أن بطلة منتخبنا في المصارعة، قد تصدرت التصنيف العالمى للمصارعة النسائية وزن تحت 76 كجم بعد انتهاء مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بصربيا، واحتلت سمر حمزة المركز الأول.