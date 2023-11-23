Broadcom تنهي صفقتها الضخمة مع VMware بقيمة 61 مليار دولار

أعلنت شركة Broadcom في بيان صحفي أن صفقة الاستحواذ الضخمة على برنامج VMware البالغة قيمتها 61 مليار دولار قد تم إغلاقها بعد تدقيق كبير من قبل المنظمين. ومع منح الصين مؤخرًا الموافقة على الاستحواذ مع قيود إضافية، حصلت الشركة المصنعة لشرائح الشبكة على جميع الموافقات المطلوبة.

وقالت الشركة: "حصلت شركة Broadcom على تصريح اندماج قانوني في أستراليا والبرازيل وكندا والصين والاتحاد الأوروبي وإسرائيل واليابان وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتايوان والمملكة المتحدة، وتصريح مراقبة الاستثمار الأجنبي في جميع الولايات القضائية اللازمة". . "يسعدنا أن نرحب بشركة VMware في Broadcom وأن نجمع بين فرقنا التي تركز على الهندسة أولاً والتي تركز على الابتكار."

افتقرت صفقة Broadcom/VMware إلى بريق عمليات الاستحواذ الضخمة الأخرى التي قامت بها شركات التكنولوجيا والتي شملت Microsoft وActivision. ومع ذلك، فإن منتجات Broadcom التي يقع مقرها في سان خوسيه تشكل هيكل جزء كبير من الإنترنت، حيث يتم استخدامها على نطاق واسع لمراكز البيانات ومقدمي الخدمات السحابية والبنية التحتية للشبكة. وفي الوقت نفسه، تقوم شركة VMware بتصنيع برامج المحاكاة الافتراضية والحوسبة السحابية التي تسمح للشركات بربط الشبكات المحلية بأمان مع الوصول إلى السحابة العامة.

وهذا ما جعل برنامج VMware هدفًا منطقيًا لشركة Broadcom، لكنه وضع عملية الاستحواذ أيضًا في مرمى المنظمين في مناطق متعددة. وكانت المفوضية الأوروبية، على سبيل المثال، تشعر بالقلق من أن شركة Broadcom قد تضر بالمنافسة من خلال الحد من إمكانية التشغيل البيني بين الأجهزة المنافسة وبرنامج المحاكاة الافتراضية للخادم الخاص بشركة VMware. كما أعربت عن قلقها من إمكانية قيام الشركة إما بمنع أو تقليص الوصول إلى برامج VMware، أو دمج VMware مع منتجات الأجهزة الخاصة بها.

حصلت شركة Broadcom على موافقة الاتحاد الأوروبي على الصفقة في الصيف، وذلك بشكل رئيسي من خلال توفير الوصول إلى بروتوكول الإنترنت والكود المصدري لمكونات الألياف الضوئية الرئيسية للشبكة لمنافستها الرئيسية، Marvell. وخلص الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى أن المخاوف بشأن تجميع برامج VMware لا أساس لها من الصحة وأن Broadcom ستظل تواجه منافسة في أسواق محولات التخزين وبطاقات واجهة الشبكة (NIC).

وكانت هناك أيضًا مخاوف من أن تؤدي التوترات بين الصين والولايات المتحدة إلى إفساد الصفقة، بعد أن أعلنت إدارة بايدن عن قواعد جديدة في أكتوبر تجعل من الصعب تصدير الرقائق المتطورة إلى الصين. ومع ذلك، تم الإعلان عن الموافقة في ذلك السوق أمس، مع الشروط التي فرضتها الصين على كيفية بيع Broadcom للمنتجات محليًا. وقالت الهيئة التنظيمية الصينية في بيان لها، إنه يتعين عليها التأكد من أن برنامج خادم VMware قابل للتشغيل المتبادل مع الأجهزة المنافسة.