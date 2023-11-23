جنوب إفريقيا.. معاقبة زعيم EFF يوليوس ماليما وخمسة نواب من البرلمان بسبب تعطيل SONA

بعد تسعة أشهر من إزعاج خطاب حالة الأمة في جنوب إفريقيا ، تم فرض عقوبات شديدة على 6 أعضاء في البرلمان بمن فيهم زعيم EFF يوليوس ماليما ، بما في ذلك الالتحام براتب شهر.

يوم الأربعاء (22 نوفمبر) ، أصدر البرلمان بيانا جاء فيه أن لجنة الصلاحيات والامتيازات وجدت المشرعين مذنبين بانتهاك قانون الصلاحيات والامتيازات والحصانات.

كما أمرت اللجنة بالاعتذار شخصيا في مجلس النواب لرئيس ورئيس البرلمان وشعب جنوب إفريقيا.

اقترح المبادر، المحامي كاتس، يوم الثلاثاء (21 نوفمبر) عقوبتين محتملتين على النحو المنصوص عليه في المادة 12 (5) من قانون الصلاحيات والامتيازات والحصانات أن تأمر اللجنة الأعضاء الستة بالاعتذار للبرلمان أو المجلس أو أي شخص يحدده مجلس النواب، بما في ذلك الرئيس ورئيس البرلمان وشعب جنوب إفريقيا.

كما اقترح تعليق العمل لمدة عشرة أيام مما يعني أن الأعضاء الستة لن يتمكنوا من حضور سونا العام المقبل في فبراير.

النواب الستة هم: يوليوس ماليما ، فلويد شيفامبو ، مارشال دلاميني ، سيناو تامبو ، فوياني بامبو والدكتور مبويسيني ندلوزي.

وأعلنت رئيسة اللجنة، فيوليت سيويلا، قرار اللجنة بشأن العقوبات المناسبة - أن يتم إيقاف كل عضو دون أجر عن شهر فبراير، ويجب على كل عضو أيضا تقديم اعتذار شخصيا في مجلس النواب إلى رئيس ورئيسة وشعب جنوب إفريقيا.

في 9 فبراير 2023 ، هرع النواب إلى المنصة حيث كان من المقرر أن يلقي الرئيس سيريل رامافوزا خطاب حالة الأمة. وقامت الأجهزة الأمنية بإبعادهم في وقت لاحق.

في ذلك الوقت ، واجه الرئيس رامافوسا مزاعم فساد واحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي القياسي في البلاد. وكانت الجبهة الإلكترونية، وهي ثاني أكبر جماعة معارضة في البرلمان في البلاد، قد دعت إلى استقالته.