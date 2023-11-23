عاجل
محلل فلسطيني: مصر سخرت كل مؤسساتها لدعم غزة والهدنة أسعدت الشعب (فيديو)
الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جنوب إفريقيا.. معاقبة زعيم EFF يوليوس ماليما وخمسة نواب من البرلمان بسبب تعطيل SONA

جنوب افريقيا
جنوب افريقيا

بعد تسعة أشهر من إزعاج خطاب حالة الأمة في جنوب إفريقيا ، تم فرض عقوبات شديدة على 6 أعضاء في البرلمان بمن فيهم زعيم EFF يوليوس ماليما ، بما في ذلك الالتحام براتب شهر.

يوم الأربعاء (22 نوفمبر) ، أصدر البرلمان بيانا جاء فيه أن لجنة الصلاحيات والامتيازات وجدت المشرعين مذنبين بانتهاك قانون الصلاحيات والامتيازات والحصانات.

كما أمرت اللجنة بالاعتذار شخصيا في مجلس النواب لرئيس ورئيس البرلمان وشعب جنوب إفريقيا.

اقترح المبادر، المحامي كاتس، يوم الثلاثاء (21 نوفمبر) عقوبتين محتملتين على النحو المنصوص عليه في المادة 12 (5) من قانون الصلاحيات والامتيازات والحصانات أن تأمر اللجنة الأعضاء الستة بالاعتذار للبرلمان أو المجلس أو أي شخص يحدده مجلس النواب، بما في ذلك الرئيس ورئيس البرلمان وشعب جنوب إفريقيا. 

كما اقترح تعليق العمل لمدة عشرة أيام مما يعني أن الأعضاء الستة لن يتمكنوا من حضور سونا العام المقبل في فبراير.

النواب الستة هم: يوليوس ماليما ، فلويد شيفامبو ، مارشال دلاميني ، سيناو تامبو ، فوياني بامبو والدكتور مبويسيني ندلوزي.

وأعلنت رئيسة اللجنة، فيوليت سيويلا، قرار اللجنة بشأن العقوبات المناسبة - أن يتم إيقاف كل عضو دون أجر عن شهر فبراير، ويجب على كل عضو أيضا تقديم اعتذار شخصيا في مجلس النواب إلى رئيس ورئيسة وشعب جنوب إفريقيا.

في 9 فبراير 2023 ، هرع النواب إلى المنصة حيث كان من المقرر أن يلقي الرئيس سيريل رامافوزا خطاب حالة الأمة. وقامت الأجهزة الأمنية بإبعادهم في وقت لاحق.

في ذلك الوقت ، واجه الرئيس رامافوسا مزاعم فساد واحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي القياسي في البلاد. وكانت الجبهة الإلكترونية، وهي ثاني أكبر جماعة معارضة في البرلمان في البلاد، قد دعت إلى استقالته.

مواد متعلقة

إسرائيل تستدعي سفيرها لدى جنوب إفريقيا للتشاور

تل أبيب تستدعي السفير الإسرائيلي في جنوب إفريقيا

جنوب أفريقيا تحيل إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب هجمات غزة

جنوب أفريقيا تتخذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة

الاتحاد الإفريقي يهنئ جنوب أفريقيا بفوزها بمقعد قاضي بمحكمة العدل

جنوب أفريقيا لن تحقق هدف الانبعاثات لعام 2030 لأنها تبقي محطات الفحم مشتعلة

السيسي يتلقى اتصالاً من رئيس جنوب أفريقيا بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة
الجريدة الورقية