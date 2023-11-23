تُتيح المملكة العربية السعودية للمسلمين من جميع أنحاء العالم أداء مناسك العمرة والزيارة من خلال إصدار تأشيرة العمرة الإلكترونية.

يمكن الحصول على هذه التأشيرة إلكترونيًا من خلال منصة "نسك" التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.

الشروط والمتطلبات

يمكن لجميع المواطنين المصريين الذين تتوفر لديهم الشروط التالية التقدم للحصول على تأشيرة العمرة الإلكترونية:

-أن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

-أن يكون لدى المعتمر صورة شخصية خلفية بيضاء.

-أن يكون لدى المعتمر تأمينًا طبيًا ساريًا.

-أن يكون لدى المعتمر تصريح سفر ساريًا (للذكور في سن التجنيد).

الخطوات

فيما يلي خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية في أسرع وقت:

التسجيل في منصة "نسك"

-الخطوة الأولى هي التسجيل في منصة "نسك".

-يمكنك القيام بذلك من خلال تنزيل التطبيق على هاتفك الذكي أو من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة "نسك".

-إذا كنت تسجل من خلال التطبيق، فيمكنك التسجيل من خلال إدخال رقم جواز السفر الخاص بك، وتاريخ الميلاد، والجنسية، ورمز الدولة، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

-إذا كنت تسجل من خلال الموقع الإلكتروني، فيمكنك التسجيل من خلال إدخال نفس المعلومات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى رقم التأشيرة على جواز السفر.



تعبئة طلب التأشيرة

بعد التسجيل في منصة "نسك"، يمكنك البدء في تعبئة طلب التأشيرة. سيُطلب منك إدخال المعلومات التالية:

-اسمك الكامل.

-تاريخ ميلادك.

-جنسيتك.

-رقم جواز السفر الخاص بك.

-تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر الخاص بك.

-بلد الإصدار.

-مدة الإقامة المقصودة.

-نوع التأشيرة (عمرة فردية أو عمرة جماعية).

-شركة العمرة التي ستسافر معها (إذا كنت تسافر مع شركة عمرة).

دفع رسوم التأشيرة

بعد تعبئة طلب التأشيرة، ستحتاج إلى دفع رسوم التأشيرة. تبلغ رسوم التأشيرة للعمرة الفردية 300 ريال سعودي، وتبلغ رسوم التأشيرة للعمرة الجماعية 200 ريال سعودي.

الموافقة على الشروط والأحكام

قبل تقديم طلب التأشيرة، ستحتاج إلى الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالتأشيرة.

تقديم طلب التأشيرة

بمجرد الموافقة على الشروط والأحكام، يمكنك تقديم طلب التأشيرة. سيتم مراجعة طلبك وإصدار التأشيرة في غضون 24 ساعة.

الحصول على التأشيرة

بمجرد إصدار التأشيرة، سيتم إرسالها إلى بريدك الإلكتروني. يمكنك أيضًا تنزيل التأشيرة من حسابك على منصة "نسك".