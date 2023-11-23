بديل شوربة العدس.. طريقة عمل شوربة البازيلاء الصحية للشتاء

مع دخول فصل الشتاء يحتاج الجميع لمشروب دافيء؛ لرفع جهازهم المناعي وبشعرهم بالدفء، لذا نقدم لك طريقة عمل شوربة البازيلاء بالجبن الكريمي الصحية.

شوربة البازيلاء بالجبن الكريمي

طريقة عمل شوربة البازيلاء بالجبن الكريمي

المقادير

- بازيلاء : 250 جراماً (خضراء)

- كرات : حزمة

- كرفس : 250 جراماً

- زيت زيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ثوم : فص

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- جبن كريمي : 2 مكعب (لايت)

طريقة التحضير

اغسلي البازيلاء وانقعيها في الماء قبل التحضير.

قشّري البصل والثوم والكرات وقطعيهم بحجم متوسط.

في قدر، حمّي زيت الزيتون واقلّي البصل حتى يذبل.

أضيفي الخضار واقلي على نار هادئة لإخراج كلّ نكهة الخضار.

أضيفي الملح والفلفل الأسود.

ضعي البازيلاء بعد تقطيرها.

اسكبي الماء الدافئ حتى تتغطى الخضار.

اتركي الحساء يطهى لمدّة 45 دقيقة مع تغطية القدر، وتأكّدي من كمية الماء وأضيفي المزيد إن لزم ذلك، وإن تشكّلت رغوة على سطح الحساء انزعيها.

بعد انتهاء مدّة الطهي، أضيفي الجبن واطحني الخليط في البلندر حتى تحصلي على تركيبة ناعمة.

قدمي الحساء ساخناً.

فوائد تناول البازلاء

مضاد للالتهاب

تحتوي البازلاء الخضراء أيضًا على فيتامين أ ، ب ، كولسترول ، فيروليك ، وكومستيرول تساعد في الحفاظ على الحالات الالتهابية مثل أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل تحت السيطرة .

تعزز صحة القلب

تعمل أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية في البازلاء على تقليل الأكسدة والالتهابات وحتى تساعد في منع تشكل اللويحات على طول جدران الأوعية الدموية، وهو أمر ناتج عن الالتهاب والضغط الناجم عن الجذور الحرة، يمكن للمغنيسيوم والبوتاسيوم في البازلاء أيضًا خفض ضغط الدم المرتفع .

تقي من سرطان المعدة

تحتوي البازلاء الخضراء على مكمل غذائي يعرف باسم "كوميسترول"، وهو من أهم العناصر التي تقي المعدة من الإصابة بالسرطان.

تمنع الإمساك

البازلاء الخضراء غنية بالألياف، مما يعزز في عملية الهضم وتقي من المعاناة من الإمساك.

تحمي من الزهايمر

البازلاء الخضراء غنية بفيتامينات "C" و"E" ودهون "أوميغا-3" والزنك، كما أنها غنية بالعناصر المضادة للالتهابات، وكلها عناصر صحية تساعد في الحماية من مرض الزهايمر.

تعزز من مناعة الجسم

البازلاء الخضراء غنية بالـ"فلافينويد" والـ"ألفا-كاروتين" والـ"بيتا-كاروتين"، وكلها معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة، مما يعزز من مناعة الجسم.

تقوية العظام

البازلاء الخضراء غنية بفيتامينات "K" و"B"، وكذلك الكالسيوم، وكلها عناصر تعزز من صحة العظام وتقويها، مما يعد وقاية ضد الكسور والهشاشة.

تمد الجسم بالطاقة

نظراً لكونها تحتوي على مضادات الأكسدة، وكذلك الـ"فلافينويد" والـبيتا-كاروتين" فإن البازلاء تمد الجسم باحتياجاته من الطاقة.