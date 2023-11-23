حجز المتهم بالتعدى على طالب وتحطيم سيارته فى مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، حجز أحد الأشخاص متهم بالتعدي على قائد سيارة بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته، علي ذمة التحريات، وتحفظت على مقاطع الفيديو لفحصها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من طالب يفيد بتعرضه للاعتداء من أحد الأشخاص، وتم ضبط السيارة مُرتكبة الواقعة وقائدها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق أخر وجهت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة حملة أمنية بنطاق محافظة الإسماعيلية استهدفت القائمين على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط "أحد الأشخاص وسيدة" بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيام الأول بتسهيل واستغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة".

- ضبط "سيدتين" بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لقيام إحداهن بتسهيل إستغلال الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى ومحاولة الترويج لتلك الأعمال عبر مواقع التواصل الإجتماعى من خلال أرقام هاتفية "محددة".

- ضبط سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" لقيامهما باستيقاف قائدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بغرض التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.