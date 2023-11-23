صحية للدايت.. طريقة عمل فتة دجاج بالحمص

فتة دجاج من الوصفات التي اشتهرت بها الدول الشامية، إلاأنها انشرت في جميع الدول؛ لتحظي على حب الشعوب، وتتميز بخليط من شرائح الدجاج والحمص مع الخبز المحمص، بالإضافة لبعض التوابل الآخرى، لكنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذا نقدم لك طريقة صحية لتحضيرها في المنزل.

فتة دجاج بالحمص

طريقة عمل فتة دجاج

المقادير

- صدر دجاج : 3 صدور (مخلي ومسلوق)

- صنوبر : 2 ملعقة كبيرة (محمص)

- حمص : 2 ملعقة كبيرة (مسلوق)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير ليمون : ملعقة كبيرة (حامض)

- ثوم : فص (مفروم)

- طحينة : 2 ملعقة كبيرة

- سماق : ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : نصف كوب

- حليب : 2 كوب (خالي الدسم)

- خبز : رغيف (مقطع)

- كمون : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشة

طريقة التحضير

حمصي قطع الخبز في الفرن، ثم وزعيها في قاع طبق التقديم.

قطّعي الدجاج إلى قطع صغيرة الحجم، وتبليها بالملح والكمون، ثم وزعيها فوق الخبز في الطبق.

في وعاء جانبي، اخلطي الحليب مع الطحينة، وعصير الليمون، والثوم، ومرق الدجاج، ثم اسكبي الصلصة فوق الدجاج في الطبق.

زيني الفتة بالصنوبر المحمص، والحمص، والسماق، والبقدونس، وقدميها فوراً.

فوائد تناول الحمص

السيطرة على نسبة السكر في الدم

يحتوي الحمص المعلب والمجفف على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ،وهذا يعني أن جسمك يمتص ويهضم الطعام ببطء، كما يحتوي على نوع من النشا يهضم ببطء، يسمى أميلوز، كلا الأمرين يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

خفض الكوليسترول

الألياف القابلة للذوبان مفيدة لأكثر من صحة الأمعاء، يمكن أن يقلل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، هذا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأظهرت الدراسات أنه يمكنك تقليل الكوليسترول الكلي إذا أضفت الحمص إلى نظامك الغذائي.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بفضل المحتوى العالي للحمص من الألياف الغذائية، فيمكنه أن يساعدك في الحفاظ على صحة جهازك الهضمي، وذلك لأن الألياف الغذائية تساعد على تخفيف البراز وتسهل مروره.

بالإضافة إلى أن الألياف الغذائية تساعد أيضًا على تغذية البكتيريا الصحية التي تعيش في أمعائك، وتمنع فرط نمو البكتيريا الضارة.

دعم صحة العظام

يساهم كل من الحديد والكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى في الحمص في تعزيز بنية العظام وقوتها، ويمكن أن يلعب الحمص دورًا في الوقاية من هشاشة العظام.

غنى بالبروتين

يحتوي الحمص على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعله يعمل على تهدئة المعدة، كما أنه يمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.