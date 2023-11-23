ندوة عن الإسعافات الأولية بالملاعب في المنيا

نفذ مركز شباب مدينه مغاغة شمال محافظة المنيا ، ندوة عن الإسعافات الأولية بالملاعب ، بمشاركة اعضاء ورواد المركز ، وبحضور مدير المركز ، ومشرفى النشاط بالمركز .

وتطرقت فعاليات ندوة الإسعافات الأولية بالملاعب ، إلى ضرورة إراحة الجزء المُصاب أي التوقّف عن اللعب فوراً، وتخفيف الضغط عن المنطقة، مثلاً استخدام عكازة لالتواء الكاحل أو الركبة، ووضع كمادة ثلج على المنطقة لمدة 20 دقيقة ، وتكرار ذلك كل ساعتين، لكن لا يُستعمل الثلج مُباشرة على الجلد، بل تُلف مكعبات ثلج بمنشفة، أو يمكن استعمال كيس خضراوات مثلّجة.

مع ضرورة لف الجزء المُصاب بشاش أو ضمادة ضاغطة لمنع تورّمها، رفع الجزء المُصاب إلى مستوى أعلى من القلب لتخفيف التورّم، وذلك باستخدم طاولة أو كرسي لرفع المنطقة عليها، كما يمكن استعمال مسكنات الألم، وذلك من منطلق حرص إدارة شباب مغاغة ، على متابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل.

ويأتى ذلك فى ضوء تعليمات وتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، واشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.