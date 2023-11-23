أثناء صلاتها للفجر.. معيد بكلية طب أسنان ينهى حياة زوجته فى الدقهلية

قضت محكمة النقض دائرة الخميس، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، بالسجن المؤبد لمعيد بكلية طب الفم والأسنان، لإدانته بقتل زوجتة طبيبة أسنان طعنا بمنزلهم بمنطقة الدراسات فى محافظة الدقهلية، بعد ان تخلص منها أثناء صلاتها بسبب خلافات بينهما.

جاء حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 6613 لسنة 92 جنايات قتل في القضية رقم 11036 لسنة 2021 ‏والمقيدة برقم 2658 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة وذلك بعد طعن المتهم على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

وكان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، أحال المتهم "محمود م. ع."، 27 عامًا، محبوس، معيد بكلية طب الفم والأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيم بدائرة قسم ثان المنصورة لمحكمة الجنايات لأنه في يوم 22/7/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية - قتل المجني عليها ياسمين حسن يوسف يوسف حسن، عمدا - مع سبق الإصرار۔ بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحها، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض "سكين"، فأحدث بها إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أنهي المتهم حياة زوجته بعد توجيه 17 طعنة قاتلة لها خلال أدائها صلاة الفجر فى أماكن متفرقة من الجسد، بسبب الخلافات الزوجية بعد خمس سنوات زواج أنجب منها ثلاثة أطفال بينهم طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة.