عاجل
محلل فلسطيني: مصر سخرت كل مؤسساتها لدعم غزة والهدنة أسعدت الشعب (فيديو)
الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

القبض على المتهم بالتعدي على قائد سيارة بالقاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "تيك توك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قائد سيارة بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته، وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، يتضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص، لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته إثر مصادمة بين سيارتهما بشارع كورنيش النيل.

وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة من (طالب) بذات المضمون، وقد تم ضبط السيارة مُرتكبة الواقعة وقائدها، واعترف بإرتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

مواد متعلقة

التحقيق مع متهمة بسرقة منزل محل عملها في مصر القديمة

العثور على جثة شاب تخلص من حياته في مصر القديمة

انطلاق فعاليات مؤتمر "الأدب في مصر القديمة" بقصر ثقافة روض الفرج

الأربعاء.. عقد مؤتمر "الأدب في مصر القديمة" بقصر ثقافة روض الفرج

فك لغز العثور على جثمان شخص بأحد شوارع مصر القديمة
الجريدة الورقية