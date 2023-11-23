شقيقان ينهيان حياة شاب رفض الزواج من شقيقتهما.. والمحكمة تقتص

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بقتل شخص عمدًا لإقامته علاقة آثمة مع شقيقتهما فى المرج.

صدر الحكم برئاسه المستشار محمد حلمى قنديل، وعضوية المستشارين عاشور فرج إبراهيم ومحمد سمير الغراب وأمانه سر رجب شعبان ومحمد صابر.

كانت النيابة العامة وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلا المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه على أثر إقامته علاقة أثمه مع شقيقه المتهمين، وتنفيذًا لمخططهما أعدا أسلحه بيضاء وتوجها إلى مسكن المجنى عليه وما إن ظفر به ربط المتهم الأول المجنى عليه وصوب إليه المتهم الثانى عده طعنات متفرقه فى جسده محدثًا له عده إصابات أودت بحياته.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا أسلحة بيضاء «مطواه، سكين، أدوات تستخدم فى الاعتداءات» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين قيدا المتهم بسبب رفض المجنى عليه إعلان زواجه بشقيقتهما فاتفقا وعقدوا العزم على التوجه إلى محل إقامه المجنى عليه بحوزتهم الأدوات بقصد خطفه وتقييده لإرغامه بالزواج من شقيتهما فقاومهما المجنى عليه فقام المتهم الأول بالتعدى عليه بالاشتراك مع المتهم الثانى الذى قام بتقييده وضربه عده طعنات بالفخذ مستخدمًا سلاحا أبيض “مطواة”.

وفى سياق أخر رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من كلا من المتهمة “إنجي. م” والمتهمان “محمد .خ” و"عادل . ي" في قضية النيابة العامة رقم ٥٢٠٠ لسنة ۲۰۱۹ جنايات قسم شرطة الزيتون بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد حيث دست له على فترات متباعدة بطعامه وشرابه مبيد حشري،بمساعده عشيقها وآخر أغوته بمعاشرة جنسية وأيدت حكم الإعدام شنقًا الصادر ضدها والمؤبد بحق المتهمين الآخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار كمال قرني وعضوية المستشارين هاني فهمي محمد السنباطي و أحمد قزامل الدكتور أحمد عاصم عجيلة وأمانة سر إسماعيل توفيق.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها قتلت زوجها المجني عليه “ سامح. ذ” غالي عمداً بأن دست له على فترات متباعدة بطعامه وشرابه مبيد حشري حتى أظهرت للكافة أن به علة مرضية لتضع له بين ليلة وضحاها جرعتين متتاليتين قاصدة إزهاق روحه مما نتج عنه تراكم المادة الفعالة داخل جسد ضحيتها مما أدى توقف في وظائف التنفس وتوقف الدورة الدموية فأودت بحياته

واسندت النيابة العامة للمتهمين الآخرين أنهما اشتركا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب جرمهم ، بأن أوقعها الثاني في شباكه وعاشرها معاشرة الأزواج وملأ قلبها كرها لزوجها المجني عليه وزين لها فكرة الخلاص منه واتفق معها على قتله بالجواهر السامة محدداً لها كيفية الاستخدام وموعد التنفيذ قاصداً من ذلك إزهاق روحه ، وأمدها الثالث بالبيد الحشري ( كونتك ٩٠ ) بأن سلمه لها بدار عبادتهما لمعاونتها في تحقيق مقصدها بعد أن أغوته بلذة معاشرتها ، فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة أنجي بالإعدام شنقاً، كما قضت بمعاقبة كل من “محمد .خ” و"عادل . ي" بالسجن المؤبد في الاتهامات الموجه إليهم.



