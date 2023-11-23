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الخميس 23 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تترأس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية

منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية

أعلنت منظمة المرأة العربية، عن قبول مصر ترؤس المنظمة خلال الفترة الممتدة من 1 مارس 2023 حتى 28 فبراير 2025، وتفويض الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لرئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية خلال هذه الفترة.

يأتى ذلك بعد إعلان منظمة المرأة العربية تلقيها خطاباً من وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية يفيد بذلك.

وتم الإعراب في الخطاب عن تطلع مصر للتعاون الوثيق مع المدير العام للمنظمة خلال فترة رئاسة مصر تحقيقاً لأهداف المنظمة السامية وعلى رأسها تمكين المرأة العربية، كركيزة أساسية لتقدم مجتمعاتنا العربية وكشريك على قدم المساواة في عملية تنمية الدول العربية.

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