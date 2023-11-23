شاب ينهى حياة شقيقته من ذوي الهمم بماء نار

أنهى شاب حياة شقيقته من ذوى الهمم خنقا، وقام بسكب مادة كاوية “مياة نار” على وجهها، بسبب شكه فى سلوكها، فى محافظة الفيوم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز الفيوم، يفيد ورود إشارة من مستشفى الجامعه بوصول فتاة تدعى “زينب .م” 16 سنة مصابة بـ حروق فى الوجه نتيجة سكب مادة كاوية، وآثار خنق حول الرقبة.

وتبين من تحريات المباحث التى أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أن شقيق المجنى عليها يدعى “محمد .م” كان يعمل بمنطقة الدويقة بالقاهرة بصحبة أسرته، وعقب عودتهما الأسبوع الماضى قام بخنق شقيقته «من ذوى الهمم» وسكب على وجهها مادة كاوية "مياه نار" انتقامًا منها لشكه فى سلوكها.

تم إلقاء القبض على المتهم الذى اعترف بارتكابه الجريمة، معللًا ذلك لشكه فى سلوك شقيقته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

ومن جهة أخرى جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس المتهمين بقتل شاب طعنا خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب مشاجرة ومصابين.

بالفحص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (3 أشخاص، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثرًا بإصابته) طرف ثان (5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم) بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات، والتي أودت بحياة المتوفى.