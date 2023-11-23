تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب بالأسلحة البيضاء فى عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس المتهمين بقتل شاب طعنا خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب مشاجرة ومصابين.

بالفحص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (3 أشخاص، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثرًا بإصابته) طرف ثان (5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم) بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات، والتي أودت بحياة المتوفى.

وفى سياق أخر أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس- مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (5 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانون