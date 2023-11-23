عاجل
محلل فلسطيني: مصر سخرت كل مؤسساتها لدعم غزة والهدنة أسعدت الشعب (فيديو) إنهم ليسوا مواشي.. أندرو تيت يقصف جبهة بيرس مورجان دفاعًا عن غزة
الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة بيراميدز لملاقاة مازيمبي في دوري الأبطال

باتشيكو مدرب بيراميدز
باتشيكو مدرب بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مازيمبي في إطار بطولة دوري الأبطال.

txt

التعادل يحسم لقاء الأهلي وبيراميدز بدوري الجمهورية للناشئين

ويحل مازيمبي ضيفا على نظيره  بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ويمثل فريق بيراميدز الكرة المصرية في منافسات دوري الأبطال الأفريقي رفقة الأهلي.

مواد متعلقة

الخطيب يتواجد في مران الأهلي

التعادل يحسم لقاء الأهلي وبيراميدز بدوري الجمهورية للناشئين
الجريدة الورقية