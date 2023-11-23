إنفانتينو يتحدث عن أحداث الشغب في مباراة البرازيل والأرجنتين

تحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أحداث الشغب التي شهدتها مباراة البرازيل والأرجنتين في ملعب ماراكانا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأدان إنفانتينو أحداث العنف التي شهدتها مباراة البرازيل والأرجنتين في ملعب ماراكانا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال إنفانتينو عبر حسابه بموقع انستجرام اليوم الخميس: لا سبيل للعنف على الإطلاق في كرة القدم سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأضاف: الأحداث التي شوهدت خلال مباراة تصفيات كأس العالم لكرة القدم بين البرازيل والأرجنتين في استاد ماراكانا، ليس لها مكان في رياضتنا أو مجتمعنا الكروي، وذلك يشمل جميع الأطراف دون استثناء، بما في ذلك اللاعبين والمشجعين والعاملين والمسؤولين عن أمان وأمن المباريات حتى نستطيع الاستمتاع بكرة القدم.

واستكمل: أدعو السلطات المعنية إلى ضمان احترام ذلك على جميع المستويات.

وتأجل انطلاق المباراة، التي أقيمت في ريو دي جانيرو، لمدة نصف ساعة، وذلك بعد اشتباكات الجماهير الأرجنتينية مع الشرطة، فيما سعى لاعبو الفريقين إلى تهدئة الموقف قبل الذهاب لغرف الملابس قبل أن يتم بدء اللقاء.

وبدأت أحداث الشغب بين الجانبين خلال النشيدين الوطنيين، حيث طاردت الشرطة جماهير الفريق الضيف، الأمر الذي أدى إلى مشاجرة جماعية تسببت في نزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب للهروب من الاضطرابات في المدرجات.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف.