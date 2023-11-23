جددي سفرتك وحضري سلطة السلمون الحارة

سلطة السلمون الحارة من الوصفات الشهية التي تحتوي على عناصر غذائية هامة لجسمك ولصحة شعرك وبشرتك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها للاستمتاع بنكهة حارة لذيذة.

سلطة السلمون الحارة

طريقة عمل سلطة السلمون الحارة

المقادير

- للتتبيلة :

عصير الليمون : 4 حبات

صلصة السمك : 2 ملعقة كبيرة (الجاهزة)

رقائق الفلفل الحار : 2 ملعقة كبيرة (تشيلي فليكس / مسحوق)

كزبرة خضراء : قبضة (طازجة ومفرومة)

بصل الربيع : 6 عود (مفروم)

فلفل أسود : حسب الرغبة

- فيليه السلمون : 4 قطع (مخلي من العظام، بزنة 300 غرام للقطعة منه)

- الأرز : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

للأرز

يُضاف الأرز إلى مقلاة، ويُقلى على حرارة متوسّطة، وذلك لربع الساعة، مع هز المقلاة مرارًا بعد أن يبرد الأرز، هو يدق بالمدقة حتى يصبح ناعمًا.

للتتبيلة

تُخلط مكوّنات التتبيلة (عصير الليمون وصلصة السمك ورقائق الفلفل الحار وفرم الكزبرة الطازجة وفرم بصل الربيع والفلفل الأسود)، معًا ثم، تخلط مع الأرز المقلي والمدقوق، فتوضع التتبيلة جانبًا.

للسلمون

يُحتفظ بالجزء البرتقالي حصرًا من قطع فيليه السلمون المخلية من العظام، التي تُفرم على هيئة مكعبات، بحجم سنتيمتر لكل منها، توضع المكعبات في طبق واسع، فتصب التتبيلة فوقها، مع التقليب مرارًا، حتى تغطي التتبيلة كلّ مكعّب منها.

يغلف الطبق بورق الألمنيوم، فيُحفظ في البراد لعشر دقائق، بعد انقضاء الوقت المذكور، يخرج الطبق من البراد، ويبقى لخمس دقائق، جانبًا، قبل التقديم.

فوائد تناول سمك السلمون

مصدر غني بالبروتين

سمك السالمون غني بالبروتين عالي الجودة، مثل دهون أوميجا 3، يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا آخر يجب أن تحصل عليه من نظامك الغذائي، يلعب البروتين عددًا من الأدوار المهمة في الجسم، بما في ذلك مساعدة جسمك على الشفاء بعد الإصابة، وحماية صحة العظام، والحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن ومع تقدمك في السن.

غني بفيتامينات B

سمك السالمون مصدر ممتاز لفيتامينات ب، مثل فيتامين ب 12، والنياسين، فيتامين ب 6، الريبوفلافين، حمض البانتوثنيك، والثيامين، وحمض الفوليك.

وتشارك هذه الفيتامينات في العديد من العمليات المهمة في جسمك، بما في ذلك تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة، وإنشاء وإصلاح الحمض النووي، وتقليل الالتهابات المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى المرض.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

قد يساعد تناول سمك السلمون بانتظام في الحماية من أمراض القلب، ويرجع ذلك، في جزء كبير منه، إلى قدرة السلمون على زيادة مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم، فالعديد من الناس لديهم الكثير من أحماض الأوميجا 6 الدهنية في دمائهم مقارنة بأوميجا 3، لذا يجب تناول الأطعمة الغنية به لتعوضهم عن الكمية القليلة التي بجسدهم.