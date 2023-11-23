فحص 8 آلاف من المقبلين على الزواج بالمنيا

ضمن المبادرة الرئاسية لـفحص المقبلين على الزواج ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أجرت مديرية الصحة الفحص الطبي لـ 8 ألاف و 336 من المقبلين على الزواج ، و إصدار 8 آلاف و336 شهادة صحية للمقبلين على الزواج ، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية ، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل ، أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مناشدا المقبلين على الزواج البدء في إجراء الفحوصات ، قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية ، حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يوماً من إجراء الفحوصات .