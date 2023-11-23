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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فحص 8 آلاف من المقبلين على الزواج بالمنيا

الفحص الطبي
الفحص الطبي

ضمن المبادرة الرئاسية لـفحص المقبلين على الزواج ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أجرت مديرية الصحة الفحص الطبي لـ 8 ألاف و 336 من المقبلين على الزواج ، و إصدار 8 آلاف و336 شهادة صحية للمقبلين على الزواج ، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

 

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية ، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل ، أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مناشدا المقبلين على الزواج البدء في إجراء الفحوصات ، قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية ، حيث أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يوماً من إجراء الفحوصات .

الجريدة الورقية