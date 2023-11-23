أبو عبيدة يعلق على الهدنة المرتقبة

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، إن ما قبلت به إسرائيل في الهدنة المرتقب البدء في تنفيذها بداية من غدٍ الجمعة، هو ما تم طرحه من قبل كتائب القسام قبل بداية العملية البرية لجيش الاحتلال.

العملية البرية

وقال أبو عبيدة، في كلمة له اليوم الخميس: إن ما قبل به العدو في الهدنة هو ما كنا نطرحه قبل العملية البرية ورفضها العدو وزعم أنه سيحقق ذلك من خلال العملية البرية.. وما حققه العدو خلال العملية البرية هو المزيد من العربدة والمجازر.

وأضاف أبوعبيدة، أن ما تعول عليه إسرائيل في إطالة أمد المعكرة بارتكاب المجازر ليس له أي هدف عسكري، مؤكدًا جاهزية كتائب القسام للاستمرار في المعركة ومواجهة قوات الاحتلال.

وتابع، أنه تم توثيق تدمير 335 دبابة وآلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، منذ بداية الحرب البرية.

وأوضح أن عناصر كتائب القسام واصلت على مدار الأيام الماضية توجيه الرشقات الصاروخية تجاه الأراضي المحتلة، وأنه تم استهداف 33 آلية عسكرية خلال ـ 72 ساعة الماضية فقط.