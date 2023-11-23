وكيل صحة سوهاج يتفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى دار السلام المركزي

استمرارا لمتابعة سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمختلف أنحاء المحافظة أجري اليوم الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج زيارة تفقدية لمركز دار السلام جنوب شرق المحافظة ورافقه أثناء الزيارة المهندس علي عبد الساتر رئيس المشروعات بالدعم الفني بوزارة الصحة والدكتور حسن محروس مدير عام طب العلاجي والدكتور ايمن مكرم مدير إدارة الكلى و محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني و كان في استقبالهم كلا من الدكتور عبد الرحيم حسن مدير الإدارة الصحية بدار السلام والدكتور علي كمال مدير مستشفى دار السلام المركزي ودكتور عبد الحكيم محمود مدير المستشفى التكاملي بأولاد يحيى الحاجر وتم خلال الزيارة تفقد مستشفى التكامل بأولاد يحيى الحاجر وإطمأن وكيل وزارة الصحة على سير العمل بها ومدى التزام الأطقم الطبية وانتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين عليها وتضم المستشفي وحدة للغسيل الكلوي بطاقه 20 ماكينة غسيل وتخدم 45 مريض غسيل كلوي بالمركز وشدد وكيل وزارة الصحة على الإلتزام التام للفريق الطبي وحسن معاملة المرضى .

كما تفقد أيضاً وكيل وزارة الصحة مستشفى دار السلام المركزي و أعمال التطوير الجارية بها لمتابعه نسب التنفيذ على الأرض ومدى تطابقها مع الجدول الزمني المحدد للانتهاء من الإنشاءات واستمع وكيل وزارة الصحة لعرض من المهندس علي عبد الساتر للأعمال القائمة بالمستشفى ومدى الإنجاز بها

وشدد الدكتور أحمد ابوهاشم على ضرورة العمل على قدم وساق لسرعة الإنجاز والإنتهاء من الأعمال الجارية بالمستشفى في المواعيد المقررة حتى تعود للعمل بكامل طاقتها لخدمة المرضي وتفقد أيضا ومرافقوه عيادة الأسنان وعيادة تنظيم الأسرة والاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 43 ماكينة غسيل كلوي وتخدم 127 مريض .

وتاتي تلك الجولات التفقدية لوكيل وزارة الصحة لمتابعة سير العمل بالمنشأت الصحية بالمحافظة للإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الصحية والتواصل المباشر مع المواطنين بأماكن تلقيهم الخدمة الطبية والنقاش معهم لمعرفه المعوقات والسلبيات التي قد تواجههم والعمل على حلها فورا.