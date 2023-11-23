برسائل التليفون.. خبير أمني يكشف عن أحدث طرق النصب

قال اللواء جمال عبدالسلام، الخبير الأمني، إن النصاب هو الشخص الذي يُعطي إيهامًا للغير بامتلاك شيء غير مملوك له، بهدف الحصول على أموال الضحية، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لا تكل عن محاربة هذه الجريمة التي تؤثر في البسطاء من هذا الشعب، وعلى المجتمع بشكل عام.

وأضاف "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد البريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق يضرب بيد من حديد على كل من تُسول له نفسه أن يخل بالأمن داخل مصر، ومن هذا المنطلق ضبطت الداخلية العديد من هؤلاء الأشخاص، الذين يُطلق عليهم خلال الفترة الأخيرة المستريحين.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسهمت بصورة كبيرة في الحد من جريمة النصب، مشيرًا إلى أن الشعب عليه أن يمتلك الوعي اللازم، لأن عدم وجود الوعي يسهل على النصاب إتمام جريمته.

ولفت إلى أن الرسائل الوهمية التي تصل إلى البعض تستهدف إيهام الضحية باستحقاق مكافأة مالية، ومن ثم الحصول على رقم الفيزا ورقم البطاقة، وهذه البيانات يسهل على النصاب إتمام جريمته في الاستيلاء على أموال الضحية.