ضبط 140 شيكارة سماد مدعم قبل بيعها في السوق السودا بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ،برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز

المحافظة ،حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز رشيد، أسفرت عن ضبط عدد 140 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ، قام أحد الأشخاص بتجميعهم ، وذلك لإعادة بيعهم بالسوق السوداء ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي المضبوطات ، وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية ، لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.