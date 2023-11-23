التعادل يحسم لقاء الأهلي وبيراميدز بدوري الجمهورية للناشئين

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 من تحقيق نتيجة التعادل يف الوقت الأصلي خارج ملعبه مع بيراميدز، سلبيًّا بدون أهداف، قبل أن يتعرض للخسارة بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الخميس، ضمن الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.



وبدأ فريق «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - سيف أحمد - عمر كمال - حازم عاشور - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وخلال اللقاء شارك اللاعب محمد أشرف بدلًا من مصطفى بهجت، وأحمد الشيخ بدلًا من حازم عاشور، ومازن هاني بدلًا من كريم عيد.

وبهذه النتيجة تمكن فريق الأهلي 2007 من رفع رصيده إلى ٣١ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في مباراتين وخسر بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وخلال المنافسات فاز فريق «أهلي 2007» على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًّا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا وخسر بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

التشكيل الفني لفريق الأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.