النائب طارق عبد العزيز: التاريخ سيدون شجاعة السيسي كزعيم عربي رفض تهجير الفلسطينيين

أشاد النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة الرئيس السيسي في فعالية « تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» مؤكداً أنها سردت دور تاريخي وعظيم للقيادة المصريه في الحرب علي غزة ، مشدداً بان التاريخ سيدون شجاعة وشهامة زعيم عربي شجاع رفض تهجير الفلسطينيين ، وإفراغ قضيتهم هو الرئيس السيسي.

دور مصر في تقديم المساعدات للفلسطينيين

وأضاف عبد العزيز أن كلمة الرئيس السيسي في فاعلية التضامن مع فلسطين التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي ، بأنها حملت رسائل للانسانيه بالتأكيد علي دور مصر في تقديم المساعدات ورسائل للسلام بأننا نبتغي منهج السلام طوال تاريخنا ..... ورسائل أخري هامة بأن الأمن القومي المصري خط احمر ، وان تهجير الفلسطينيين الي سيناء سيناء خط احمر جديد للسيسي ، هو ردع وضعه لكل من تسول له نفسه المساس بأمن بمصر وحدودها.

وتابع طارق عبد العزيز عضو الشيوخ بأن مصر كما أكد الرئيس أدارت الموقف بمزيج من الحسم والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وهذا يؤكد أن مصر بها رجال وأجهزة قادرة علي حماية أمنها القومي ، كما أكد السيسي للشعوب العربيه بأن المنطقة تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية، وهو ما يستوجب استمرار العمل الشاق في دعم الفلسطينيين وقضيتهم العادله.