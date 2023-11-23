الرنجة خطيرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. طبيبة توضح

كشفت عالمة الأوبئة مارجريتا بروفوتوروفا، أن الرنجة تضر بحالة مرضى ارتفاع ضغط الدم بسبب محتواها العالي من الملح.

وقالت الدكتورة بروفوتوروفا إن سمكة مثل الرنجة لها الكثير من المزايا التي تجعلها مفيدة للاستهلاك، وتحتوي الرنجة على أكثر من 20٪ من الدهون الصحية (مثل سمك السلمون المرقط والسلمون وسمك السلمون)، والتي تدعم صحة الجهاز القلبي الوعائي، كما أنها من بين العناصر الرائدة في محتوى فيتامين د والسيلينيوم، وهو أمر مهم جدًا للجسم الطبيعي"أداء الجهاز المناعي".

وأضافت الأخصائية أنه بفضل تناول الرنجة يحصل الجسم على اليود، وهو العنصر الذي يعاني عدد كبير من الروس من نقصه.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز تكوين هذه السمكة بوجود الفوسفور وفيتامينات E وB المعقدة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من البروتين سهل الهضم وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

وفي الوقت نفسه، قالت بروفوتوروفا، إن الرنجة يمكن أن تضر الجسم بسبب محتواها العالي من الملح ويمكن أن تكون الرنجة مملحة قليلاً (لا تزيد عن 35 جم لكل 1 كجم) ومملحة متوسطة (لا تزيد عن 80 جم) ومملحة بشدة (110 جم).

ولا ينصح بتناول هذا الأخير دون نقعه مسبقًا وحذر الأخصائي من أن الملح الزائد سيجعله ضارا للغاية بالصحة.