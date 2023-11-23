هجوم بسكين يُصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في أيرلندا

أصيب 5 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، في هجوم بسكين في العاصمة الإيرلندية "دبلن"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وقالت الشرطة الأيرلندية، إن رجلا وامرأة و3 أطفال نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الهجوم.

وأشارت إلى أن طفلة من بين المصابين في حالة خطرة.

الفيضانات تغزو أيرلندا وإجلاء أشخاص من منازلهم بدبلن

تم إجلاء ثمانية أشخاص من منازلهم في دبلن بعد أن ضربت الفيضانات أجزاءً من البلاد خلال الليل، في أعقاب هطول أمطار غزيرة في أجزاء من أيرلندا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية "إيريان" تحذيرات عدة من هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مع تحرك العاصفة أنتوني شرقا عبر أيرلندا، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).