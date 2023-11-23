"تموين أسيوط" يصادر 16730 علبه سجائر مختلفة قبل بيعها في السوق السوداء

قادت مديرية التموين في محافظة أسيوط هذه الحملة برئاسة المحاسب ممدوح حماد ووكيل وزارة التموين بأسيوط، بالتعاون مع رئيس مباحث التموين بأسيوط العميد أحمد شكري ومأموري الضبط القضائي في إدارة تموين أبوتيج. وكان الفريق مكونًا من اللواء الوليد سمير مدير الإدارة والمقدم أمجد الفونس مأمور الضبط القضائي التابع للمديرية.

تمت هذه الحملة الرقابية بناءً على تعليمات وزير التموين الدكتور الوزير علي المصيلحي، الذي أكد على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق والعمل على محاربة السوق السوداء.

تمت في هذه الحملة في إحدى المخازن غير المرخصة في دائرة مركز أبوتيج. حيث تم ضبط 16730 علبة سجائر من نوع كليوباترا، كانت قد تم تجميعها بقصد بيعها من قبل أحد الأشخاص.

يأتي ضبط هذه السجائر ضمن الجهود الرامية للتصدي للتجارة غير الشرعية والمخازن غير المرخصة والحد من ظاهرة السوق السوداء في المحافظة. حيث أكد المسؤولون على أن مثل هذه الحملات ستستمر لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة للجمهور ولحماية حقوق المستهلكين.

تعاونت مديرية التموين في محافظة أسيوط مع مباحث التموين لمكافحة ظاهرة التهريب والتلاعب في السلع الأساسية، وحرصاً على توفير المنتجات الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين. تم رصد حالات مخالفة وضبط كميات كبيرة من السكر تقدر بـ 1500 كيلو جرام بدون فواتير بدون فواتير في إحدى السيارات في مركز ديروط. تم القبض على سائق السيارة وتمت مصادرة الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط وجانب من المضبوطات

وفي سياق آخر، يعمل ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين في أسيوط، على تنسيق هذه الجهود المشتركة وتعزيز الرقابة على السوق المحلي وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة. يعد السيد حماد جزءًا أساسيًا من فريق مديرية التموين في محافظة أسيوط ويسعى جاهدًا للحفاظ على استقرار الأسعار والتصدي للتلاعب في السلع.

وأكد ممدوح حماد بأن جهود مديرية التموين ومباحث التموين لا تقتصر فقط على محاربة التهريب والتلاعب في السلع، بل تشمل أيضًا توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بشراء وتسويق السلع الأساسية. تتعاون الجهات المختلفة معًا لنشر الوعي وزيادة مستوى الشفافية في سوق السلع الأساسية.

وأضاف ممدوح بأن هذه الجهود الرامية تعتبر لحماية حقوق المواطنين والحد من ظاهرة التهريب وانتشار السلع غير المرخصة. تتعاون مديرية التموين بشكل وثيق مع النيابة العامة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتأمين المادة الدليلية اللازمة للقضايا.

وأشار ممدوح بأن هذه الجهود المشتركة تهدف إلى ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين وتحقيق استقرار السوق المحلي. يستحق السيد ممدوح حماد وفرقه العمل التقدير والتشجيع لجهودهم في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك.

وأوضح ممدوح بأن حملات الرقابة المماثلة تشهد استمراراً في المستقبل، حيث تعمل الأجهزة المعنية على ضمان سلامة المنتجات المتواجدة في الأسواق ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد وصحة المواطنين.