كارول سماحة تصدم الجمهور بسعر فستانها في مهرجان ضيافة.. تجاوز الـ 30 ألف

خطفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أنظار الحاضرين بمهرجان ضيافة المقام في دبي مساء الأربعاء 22 نوفمبر الجاري، في دورته السابعة، وأثارت جدلًا كبيرًا بسبب إطلالتها الجذابة والتي دعلت عدسات الكاميرات تتهاتف عليها.

سعر صادم لفستان كارول سماحة

ظهرت كارول سماحة بفستان أسود اللون من العلامة التجارية MÔNOT، وتميز بتصميم الأوف شولدر وأكتاف بيضاء، وبلغ سعره إلى 1390 يورو، أي ما يعادل 46 ألف جنيه، والأمر الذي تسبب في صدمة لمتابعيها.

كارول سماحة

أما من الناحية التجميلية فقد أختارت تسريحة شعر منسدلة بحرية على كتفيها، مع مكياج ترابي بألوانات النود الهادئة، ونسقت كارول سماحة فستانها مع أقراط طويلة منسدلة، وحملت حقيبة يد باللون الأسود.

كارول سماحة

كارول سماحة توجة رسالة إلى أهالي غزة

وجهت كارول سماحة رسالة دعم إلى أهالي غزة عقب تكريمها في الحفل قائلة: "غزة أنتي خنجر عم يطعن بقلب كل إنسان عربي حر غزة أنتِ العنفوان والرجولة الله يرحم شهدائك الله يرحم كل شهداء الصحافة في العالم العربي الله ينصرك".

وبعد كلمتها غنت كارول للشاعر محمود درويش، أغنية بعنوان "ستنتهي الحرب" كدعم لأهالي غزة.

كارول سماحة

كارول سماحة

مهرجان ضيافة إهداء إلى روح الفنانة فاتن حمامة

أعلن منظمي مهرجان الضيافة أن الحفل إهداء لروح سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة إحياءً لذكراها بعد مرور ثمانية أعوام على وفاتها، وحرص رئيس مهرجان ضيافة Diafa الدكتور ميشال ضاهر، خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح المهرجان على تسليط الضوء على الجهود الفنية الكبيرة التي بذلتها الفنانة الراحلة فاتن حمامة، قائلاً: "يعدها الكثيرون علامة بارزة في السينما المصرية، حيث ساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور المرأة العربية، وحصلت على دكتوراه فخرية، إنها سيدة الفن المثقف والهادف النجمة فاتن حمامة".

مهرجان ضيافة

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم ماجي بو غصن، الممثل التركي بوراك دينيز، باميلا الكيك، الفنان عصام كاريكا، كارول سماحة، وغيرهم من الفنانين واختاروا ارتداء اللون الأبيض والأسود، وكرم مهرجان ضيافة كلا من سعد المجرد على أعماله الفنية وباميلا الكيك على نجاحها في مسلسل كريستال، وأمير كرارة، وأسما إبراهيم، ومنى زكي.

مهرجان ضيافة

كما حضرت النجمة نادية الجندي، وخلال كلمتها قالت: "سعدت جدًا بهذه المبادرة الإنسانية الجميلة، فـ ده اللي شجعني آجي المهرجان.. وعايزة أقول إن التاريخ هيشهد على هذه المجزرة البشعة والحرب والإبادة لأطفال أبرياء والتاريخ هيشهد على موت الضمير الإنساني العالمي اللي بيتغاضى عن الحق، ولكن ربنا هينصر الحق والحق سينتصر ويرد حق الظالمين".