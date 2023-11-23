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الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مسؤولون في الناتو يُحاولون إحياء فكرة "الشنغن العسكري"

بوابة الوفد الإلكترونية

دعا رئيس القيادة المشتركة للإمدادات والشؤون اللوجستية في حلف شمال الأطلسي "ألكسندر سولفرانك"، إلى تفعيل "شنغن عسكري"، يسمح لقوات دول الحلف بالتحرك بحرية ضمن حدود "الناتو"، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس.

ونقلت "رويترز" عن سولفرانك قوله: تواجه قوات "الناتو" عقبات أمام تنقل الأفراد والدخائر تفرضها اللوائح الوطنية.

وأضاف أن "الشنغن العسكري" سيسمح بالمرور العسكري الحر لقوات الحلف في حدود الدول الأعضاء.

وتابع أنه من الضروري "إعداد مسرح العمليات العسكرية المحتملة" مسبقا في حال اقتضت الحاجة تفعيل المادة الخامسة من ميثاق "الناتو" للدفاع الجماعي.

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