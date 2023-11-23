تدشين ائتلاف "نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 

يضم متابعين من 34 دولة حول العالم

أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في بيان مشترك يضم 5 منظمات أجنبية ومنظمتين مصريتين، عن التوافق على تشكيل ائتلاف "نزاهة"؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ائتلاف "نزاهة" يضم منظمة إيكو اليونان ومنظمة إليزكا غانا وهيومان أكت رومانيا

ويضم الائتلاف كل من "منظمة إيكو اليونان، منظمة إليزكا غانا، هيومان أكت رومانيا، المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، منتدى جالس الدولي أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مصر، شركاء من أجل الشفافية مصر"، كما يضم الائتلاف متابعين من 34 دولة حول العالم.

ويأتي تأسيس ائتلاف "نزاهة" من منطلق إيمان المنظمات سالفة الذكر بأهمية التكامل بين المتابعة المحلية والدولية للانتخابات الرئاسية وتقييم العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية المُتعارف عليها للانتخابات الحُرة والنزيهة.

وتوافق أعضاء الائتلاف على أن يكون "كوفي كانكام" رئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ورئيس مؤسسة إليزكا، رئيسًا لائتلاف نزاهة، وأن يكون أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان متحدثًا رسميًا باسم الائتلاف.

وأكد الائتلاف على التزامه بالقواعد والإجراءات المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى متابعة العمليات الانتخابية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ويستند بشكل رئيسي إلى المعايير الدولية المُتعارف عليها لنزاهة وحرية الانتخابات، فضلًا عن الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان ذات الصلة بالمشاركة السياسية والتنافس الإيجابى.