محافظ سوهاج يشهد ختام البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب بديوان عام محافظة سوهاج على مدار 21 يوما متتالية، حيث اختتمت الفعاليات بمراسم انتهاء البرنامج وتسليم الشهادات للمتدربات، وذلك بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبدالهادي منسق برامج الأكاديمية بسوهاج، ومنسقي البرامج التدريبية بالاكاديمية.

وهنأ محافظ سوهاج المتدربات على اجتيازهن للبرنامج بنجاح، مثمنا دور الأكاديمة الوطنية للتدريب وجهود القائمين عليها، ومجهودات القائمين بالتدريب على مدار فترة البرنامج بالمحافظة، من خلال تنوع المحاضرات، وورش العمل، في سبيل تطوير المتدربات، وصقل مهاراتهن الشخصية بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في المجتمع .

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" كأحد البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وذلك بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة، لإعداد وتقديم المحاضرات وورش العمل والمناقشات ودراسات الحالة التي تمتد على مدار فترة البرنامج .