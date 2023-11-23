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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليكومزا لاعب مازيمبي: لا توجد مباراة سهلة في دوري أبطال أفريقيا

جلودي ليكومزا لاعب
جلودي ليكومزا لاعب مازيمبي الكونغولي

تحدث جلودي ليكومزا لاعب مازيمبي الكونغولي، عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز، في افتتاح دور المجموعات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى استعداد فريقه بكل قوة لخوض فعاليات البطولة بشكل قوي.

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بيراميدز يختتم إستعداداته لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي، غدا، الجمعة، على ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ليكومزا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا يوجد مباراة سهلة في دوري الأبطال، ونعلم أننا في حاجة لبذل الكثير من الجهد خلال البطولة من أجل حصدها".

وتابع: "نستعد للبطولة منذ فترة طويلة ونعمل بجهد من أجل تقديم أفضل ما لدينا وحصد اللقب وإسعاد جماهيرنا المتشوقة لحصد اللقب".

وأردف: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، تساعدنا في استكمال مشوارنا بشكل قوي في البطولة".

وأضاف: "خروجنا مبكرا من دور بطولة الدوري الإفريقي، لا يمثل علينا أي ضغوطات في دوري الأبطال، لأنها كانت بطولة تحضيرية بالنسبة لنا قبل مشاركتنا في دوري الأبطال".

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