محافظ الغربية يتابع مع هيئة الطرق والكباري المشروعات الجاري تنفيذها

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا مع المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق والكباري بالمحافظة والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان وأستاذ حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بدائرة المحافظة ضمن خطة الدولة لتحسين شبكة الطرق ودعم جهود التنمية في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وناقش محافظ الغربية خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها مؤكدا على أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة والتعامل السريع مع أية معوقات يتم رصدها أو رفعها للمحافظة لضمان استمرار الأعمال المطلوبة في القطاعات الخدمية بالكفاءة المطلوبة وإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها مؤكدا دعمه الدائم للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها خاصة مشروعات قطاع الطرق كأحد القطاعات الحيوية المهمة مشيرا إلى أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد الدكتور طارق رحمي على ضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان فضلا عن مراعاة التوقيت طبقا للشروط الموضوعة والمواعيد والجداول الزمنية المقررة مسبقا مع التشديد على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والشوارع لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.