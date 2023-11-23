طلال سلامة يطرح ميني ألبوم "العمر مرة".. عدد أغانيه وأساميها

انضم الفنان طلال سلامة للإصدارات الغنائية الشتوية 2023، بميني ألبوم “العمر مرة”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

عدد أغاني ميني ألبوم العمر مرة طلال سلامة

تضمن ميني ألبوم العمر مرة 4 أغاني وهم “العمر مرة، بدعي ربي، محتار قلبي، ويوم ميلادي بمشاركة الفنانة جنات”.

أغنية العمر مرة من كلمات محمد المقبل، ألحان ياسين، توزيع سيروس، وتقول كلماتها “العمر مرة وكل العمر لك يا أغلى علي مني و أعز ما أملك لو قلت مهما قلت ما أوفي قليلك أنت الوحيد اللي يا حبني لك العمر مره و أحب مالي قربك يا غالي ولياك تنسى من.. لقلبك موالي زاد الحكي أو قل بيديك يبقى الحل مغنيني الله فيك عن باقي الكل العمر مره والوقت سراق أشتاق و تشتاق أنزل في قلبي وأسكن في الأعماق العمر مره والوقت سراق أشتاق و تشتاق أنزل في قلبي (انت) وأسكن في الأعماق ما أحسب أنا حساب غيرك إذا غاب حتى أهلي و ناسي أحسبهم أجناب ”.





أغنية بدعي ربي من كلمات الشاعرة الحياة، ألحان د. محمد غازي، ألحان مدحت خميس، وتقول كلماتها “بدعي ربي كل ليله بقلب صادق مبتسم ربي لا تحرمني شوفه بين كل ساعه وحين إيه احبه ويا عساني من عيونه ما انحرم لانه أجمل ماحصل لي في حياتي من سنين من يعرفك لا يشكك في غرامك أو يساوم عندي قلبك ياحبيبي بالغلا والحب دايم وحده أللي لا نظرته يختلف كل شي فيني اتدوده كأن حالي ما هو نفس أللي عليه من كلامه من سلامه حرّك أشواقي وحنيني كيف ابلقى للمشاعر وصف لايق يحتويه حبه اللي لا ملكني يمتلي عمري سعاده تضحك الدنيا في عيني ياعسى هالحب عاده ”.

أغنية محتار قلبي من كلمات خافق، ألحان وتوزيع محمود الخيامي، وتقول كلماتها "

محتار قلبي والوله تايهٍ عمس بعده عذابي وايضاً القرب قسوه انجومنا في كفة غيومنا طمس بين الظما والغيم للوصل رجوه صار الرجا ما بين باكر مع الامس مفرح عذولي راجي البعد عنوه له من عذابي في صدى بحتي همس وله من حروف الحب بالصدر غنوه اضوي الامل والليل مع عتمته غمس سلواي في لقياه والدرب صهوه دافي غرامه صادق الود واللمس اعطيه من نبع الوفا وزاد جفوه ".

وختاما بديو “يوم ميلادي” مع الفنانة جنات، من كلمات نهار، ألحان طلال سلامة، توزيع وسام، وتقول كلماتها “في يوم ميلادي ابتدا حبي الجديد يا هلا بك يا عسى عمرك مديد يا هلابك يا حبيبي في حياتي هذا يومي ياحبيبي يوم عيد انا هايم في غرامك في هواك قصه العشاق بكتبها معاك علم العشاق ان الله كتبلي ابقى طول العمر عايش في رضاك خلني احيا معك طول العمر خلنا نكتب حكايتنا شعر ونرسم الاحلام في بحور الامل انا وانتا يا سناء ضي القمر بالمحبه جمع الله شملنا والوله والشوق والله ضمنا نملا هالدنيا سعاده بلا حدود ونرسم الفرحه رضاء في عمرنا ”