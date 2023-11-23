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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة منتخب مصر الأولية قبل المشاركة في مونديال الكرة الشاطئية

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

أعلن مصطفى لطفي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة لاعبيه المبدئية والتي ضمت 20 لاعبا استعدادًا للظهور في نهائيات بطولة كأس العالم للعبة، والتي من المقرر أنت تقام بدولة الإمارات خلال شهر فبراير من العام المقبل.
 

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وضمت القائمة كل من “ زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبده، أحمد حمدي، مصطفى سمير، إسلام أحمد، مصطفى أحمد، مصطفى علي صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات ، حسام باولو، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبدالرحمن حسن الشافعي، محمد عبدالنبي إسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، محمد السيد أبوالمعاطى، محمود عماد”.
وجاء اللاعب الدولي الذي سبق وأن شارك مع المنتخب الأول حسام باولو ، على رأس القائمة المختارة للظهور في المنافسات.

تأهل تاريخي ..

كان المنتخب الوطني قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عقب منجاحه في الحصول على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الماضية في موزمبيق .
كانت فعاليات  قرعة بطولة كأس العالم، قد أسفرت عن مشاركة منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جوار إيطاليا، الإمارات وأمريكا.

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