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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يختتم إستعداداته لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

مران بيراميدز
مران بيراميدز

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته، اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة، دوري أبطال أفريقيا.

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي، غدا، الجمعة، على ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وشارك جميع اللاعبين في التدريب الختامي وأظهروا حماسا كبيرا للمشاركة أمام الفريق الكونغولي في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بأبطال إفريقيا.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور ال32 من البطولة، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي.

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