السيسي: مصر كانت حريصة على القيام بمسؤوليتها إزاء الأشقاء الفلسطينيين (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر كانت حريصة على القيام بمسؤوليتها إزاء الأشقاء الفلسطينيين.

وقال “السيسي” خلال كلمته فور وصوله مقر الفعالية المصرية لدعم فلسطين، اليوم الخميس، إن معبر رفح من الجهة المصرية مفتوحا، وكانت مصر تدخل ما يقرب من 500 شاحنة يوميا إلى القطاع قبل 7 أكتوبر لسد احتياجات القطاع الذي يقطنه 2.7 مليون مواطن.

وتسائل السيسي: "تفتكروا لما تكون في أزمة نعمل كده، هل ده من سماتنا؟ طب هنعمل كده ليه"، منوهًا بأن بعض القنوات روجت لهذا الأمر بغرض الإساءة لمصر، معلقا مشددا: "معبر رفح لم يغلق أبدا ومش هيغلق أبدا في وجه دخول المساعدات.. الدور مش عندنا إحنا بس في جانب آخر".

وقال إن مصر مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، موجهًا التحية للشعب المصري والمؤسسات المصرية على دعم أهل غزة، قائلا: “اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني”.

وفي سياق متصل، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

كما ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.