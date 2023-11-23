Cairo ICT 2023.. توقيع 43 إتفاقية وانعقاد 76 ورشة عمل بمشاركة 289 متحدث

وجه أسامة كمال، رئيس شركة تريدفيرز انترناشونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة للدورة 27 من المعرض والتي اختتمت أعمالها اليوم الموافق 22 نوفمبر الجاري والتي افتتح أعمالها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولفيف من الوزراء والمسئولين.

وأكد أن حضور ومشاركة عدد من الوزارات وأبرزها وزارة التعليم العالي ، ووزارة التربية والتعليم ، ووزارة الصحة ، ووزارة العدل ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علاوة على رعاية ومشاركة البنك المركزي المصري لفعاليات معرض المدفوعات الرقمية PAFIX أكبر دليل على نجاح دورة هذا العام بالإضافة إلى الحضور المشرف للشركات .

ووجه كمال الشكر إلى وسائل الإعلام في مصر بأشكالها المختلفة المقرؤة والمسموعة والمرئية وايضا المنصات الاجتماعية لما قدموه من دعم ليخرج المعرض بهذه الصورة المُشرفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقي القطاعات المرتبطة أعمالها بالتقنيات الحديثة.

وقدم رئيس شركة تريد فيرز انترناشونال كشف حساب عن الحضور والزوار والذي بلغت أعدادهم 114640 زائر على مدار أيام المعرض الأربعة بالاضافة الى عدد زوار معرض كونكتا بقاعة 3 أكثر من 79 ألف زائر.

وشهد المعرض توقيع 43 اتفاقية تعاون وشراكة بين الشركات المشاركة في الفعاليات على مدار أيامه الأربعة ، وأكد أن المعرض هذا العام يسير في مساره الجديد وأكد أن المعرض والمؤتمر شرف بمشاركة وزارة التعليم العالي ودعمها وإدارتها القوية لمعرض ومؤتمر Connecta .

كما شهد المعرض انعقاد 76 جلسة وورشة عمل تضمنت 289 متحدث لمؤتمرات Cario ICT ، PAFIX ، ومؤتمرات INOVATIO ARENA ، ومؤتمرات الأمن السيبراني ، والمؤتمرات المتخصصة لوزارة التعليم العالي ، ومؤتمرات التعليم الأساسي .

وخلال أيام المعرض تم عقد مجموعة من الاجتماعات بين الشركات العارضة و4 مكاتب استشارية كبرى هي : شاكر جروب ، ميشيل باخوم ، جماعة المهندسين الاستشاريين ، المركز العلمي للتصميم والاستشارات الهندسية (بيت خبرة هندسي).

واثنى كمال على الدعم الذي قدمته شركة ميدار ممثلة في رئيسها التنفيذي المهندس أيمن القوصي في أول مشاركة لهم بمعرض ومؤتمر Cairo ICT، وقد حرصت الشركة على رعاية الجوائز التي حصل عليها المشاركون في معرض ومؤتمر INOVATOIN ARENA .

وفي كلمته أكد المهندس أيمن القوصي الرئيس التنفيذي لشركة ميدار أن ميدار تطور طبيعي لمشروع عملاق بدأ من 2006 وأنشأ مدن عديدة تتخطى 25 مليون مترمربع، واليوم خلال المعرض استثمرت الشركة وجودها في معرض CairoICT واستعرضت كافة التطورات وتعاقدت مع 3 شركات خلال المعرض لدعم التطور التكنولوجي لمدن الشركة وقد كشف المعرض عن إنجازات ومنتجات مصرية بعقول متميزة معرباً عن سعادته برعاية المعرض فيما يخص المدن الذكية ومعرض Inovation Arena.

وخلال الجلسة الختامية للمعرض أعلن أسامة كمال أسماء الشركات الفائزة وقد فازت بالجائزة الأولى شركة "ستارت آب اتومز" من محافظة أسوان من جامعة هندسة أسوان، وفازت بجائزة 50 ألف جنيه ، كما فازت هوبو ديجيتال بجائزة قدرها 50 ألف جنيه، والتي بدأت أعمالها في عام 2019 بتقديم حلول الاتصالات اللاسلكية الذكية وبدأت الشركة بنحو 4 أفراد وقد نجحت في البيع خارج مصر ومن بين عملائها شركة أريد القطرية.

والجائزة الثالثة لشركة أر اف بوكس ورئيسها الدكتور هيثم عبد الله، وقيمة الجائزة 50 ألف جنيه، وقد بدأت الشركة كحاضنة تكنولوجيا في 2018 بدعم أكاديمية البحث العلمي واستهدفت الشركة مجال الجرين انرجي في البطاريات وبدأت أعمال الشركة في التطور.

وأكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي، أن كلمة الإبداع الموجودة في كل مكان هي مفتاح التغيير الحقيقي لتطوير ونهضة الاقتصاد المصري والإبداع موجود في كل المجالات والقطاعات والإبداع هو الوسيلة لاستخدام العلم لتطوير حياة أفضل.