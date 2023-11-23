السيسي: حجم مساعدات غزة من الدنيا كلها كوم واللي من مصر كوم تاني (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن جميع المصريين يشعرون بأهل فلسطين، ويعملون على تخفيف المعاناة عنهم، مشيدا بدور كل الجهات المصرية في تخفيف الضغط على أهالي قطاع غزة.

وقال "السيسي" خلال كلمته فور وصوله مقر الفعالية المصرية لدعم فلسطين، اليوم الخميس، إن حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة من 75 إلى 80% منها من مصر، معلقا: الحجم اللي جه من الدنيا كلها كوم.. واللي مصر قدمته كوم تاني، وهذا ليس من عليهم ولكن لرغبة مصر في التخفيف عن أهالي القطاع في أسرع وقت".

ووجه السيسي التحية إلى الجمعيات والمنظمات الأهلية في مصر العاملة على جمع المساعدات لأهالي غزة، مستطردا :إنه "سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة .. والجهد اللى انتوا بتعملوه ده .. الشباب والشابات في الأيام الصعبة اللى موجودة .. بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في القطاع .. وده أمر افتكر إن احنا كلنا حاسين بيهم وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم".

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

كما ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.