السيسي: حجم المساعدات التي وصل إلى غزة 80 % منها مصري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حجم المساعدات التي وصلت إلى غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي يتراوح ما بين 75 إلى 80 % منها من مصر فقط بالرغم من الظروف الصعبة

وتابع “السيسي” خلال كلمته في مقر الفاعلية المصرية الدعم لفلسطين، اليوم الخميس، أن حجم المساعدات التي وصل إلى غزة من مصر :"كوم واللي جي من برة كوم تاني".

وأشاد الرئيس السيسي بالجهد المبذول من المشاركين في فعالية دعم فلسطين للتخفيف من معاناة أهل غزة.

وفي سياق آخر، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

كما ثمن الرئيس الأمريكي الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.