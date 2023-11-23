إل جي تُعيد إحياء هويتها العالمية Life’s Good لنشر التأثير الإيجابي

انطلقت مراسم فعليات إل جي مصر بمقر الشركة بمنطقة القاهرة الجديدة لإحياء شعارها "Life’s Good" أو ”الحياة جيدة”، و الذي يمثل التفاؤل والتميز والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف نشر رؤية الشركة بين الموظفين والعملاء، والتي تتمحور حول ابتكار حلول إنتاجية لحياة أكثر سعادة ولنشر التفاؤل والإيجابية لمستقبل مشرق.

أتى ذلك توافقاً مع الحملة العالمية الجديدة للشركة، حيث نفذت العديد من الأنشطة للإعلان عن هوية علامتها التجارية المُحدثة و الهادفة لرفع معنويات العملاء ونشر تأثير إيجابي متبادل.



كانت شركة إل جي العالمية قد أعلنت في يوليو الماضى عن رؤيتها للتحول إلى “شركة حلول الحياة الذكية”، من خلال المساهمة في تعزيز السعادة والراحة والرفاهية للمستخدمين من خلال تقديم منتجات توفر لهم تجارب مميزة، و كذلك ربط وتوسيع تجارب العملاء المختلفة في مختلف مجالات التواصل مع العملاء كأحد استراتيجياتها الرئيسة. فبجانب الإيجابية والتفاؤل، يعكس ايضا شعار الشركة المُحدث رؤية إل جي المركزة حول العملاء، فتحرص الشركة على فهم احتياجات المستخدمين وتلبيتها من خلال تطوير منتجات سهلة الاستخدام وتكنولوجيا متقدمة تساعد على حل المشاكل اليومية وتساهم في تحسين جودة الحياة، كما تهتم ايضا الشركة بخدمة ما بعد البيع من خلال تقديم خدمة عملاء ممتازة وتجربة شراء مريحة للمستهلكين فتقوم الشركة بتوفير شبكة واسعة من مراكز الخدمة المعتمدة وفرق الدعم الفني المهني لضمان تلبية إحتياجات العملاء وحل مشاكلهم بفاعلية.

وبجانب التفاؤل والتركيز على العملاء، تعتبر بيئة العمل من الأولويات الرئيسية لإل جي مصر، حيث كان الهدف الرئيس للفاعليات الاخيرة بالشركة هو التركيز على الموظفين و نقل رؤية الشركة و اهدافها بوضوح لجميع العاملين بها. هذا بالإضافة الى تهيئة بيئة عمل أكثر إيجابية وتوفير مناخ مناسب للابتكار، استنادا على إدراك الشركة لأهمية التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية في تعزيز السعادة والرضا لدى الموظفين. فتهتم سياسة إل جي بإتاحة برامج مرنة تتيح للموظفين إدارة وقتهم بشكل أفضل واعطائهم الالهام والتحفيز اللازم للعمل بإيجابية والتركيز على الجوانب الجيدة في الحياة.

قال بيلى كيم، المدير العام لشركة إل جى مصر: " تتجه رؤية إل جي الشاملة لتحقيق تغيير إيجابي في العالم حيث اعادت اطلاق شعارها "Life’s Good" الذي ينم عن سعى الشركة لتطوير منتجات تلبي احتياجات المستخدمين وتحسن حياتهم وتعزز التفاؤل عند الموظفين والرغبة في استكشاف وتحقيق الأحلام".

أضاف كيم أن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تُعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية إل جي مصر حيث تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على البيئة وتحسين حياة المجتمعات مما يعكس المعنى الجوهرى لشعار الشركة.