ندوة بسوهاج عن "تمكين الشباب و دعم الدولة واثره على المشاركة السياسية"

استكمالا لحملة صوتك مستقبلك انزل وشارك التى اطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات وتنفذها مراكز الاعلام الداخلى نفذ اليوم المجمع الاعلامى بسوهاج لقاء جديد داخل جامعة سوهاج بمدرج كلية التجارة وذلك لحث الشباب على المشاركة السياسية وحرية الرأى كأحد مبادئ الديموقراطية.

صرحت بذلك إيمان إمام مدير مركز إعلام سوهاج، مضيفة بأن اللقاء يأتى برعاية كريمة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ، و الدكتورخالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب وسعادة الأســـتاذ الدكتورمحمد السيد محمد الصغير عميد الكلية. حاضر فيها الأستاذ الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشؤونالبيئةوخدمة المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الندوة شهدت حضور حوالي (400) من طلاب وطالبات الكلية وبعض العاملين بالجهاز الإداري للكلية

وقد بدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة الدكتور إبراهيم محمد عبد الحميد وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة رحب فيها بالضيوف الكرام، وبعد ذلك تم إعطاء الكلمة للأستاذة إيمان إمام مديرة المجمع الإعلامي بسوهاج أبرزت خلالها دور المجمع الإعلامي في توعية كافة أطياف الشعب المصري وخصوصا الشباب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ثم تناول الأستاذ الدكتور خالد عمران في محاضرته: أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة والظروف الدولية التي تحتم علينا جميعا الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية للدولة والرد علي مزاعم المشككين والمخربين ، كما تناول اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في الخطة الاستراتيجية لبناء الانسان المصري وتجهيزهم لشغل المراكز القيادية في المستقبل.

وفي الجزء الأخير من الندوة تم الرد على استفسارات الطلاب والطالبات التي تركزت حول معايير الاختيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذكر فيها الدكتور إبراهيم عبد الحميد أن من بين هذه المعايير: البرنامج الرئاسي لكل مرشح، استكمال خطط وبرامج التنمية في ضوء رؤية مصر 2030، والاستقرار والأمن الذي تشهده مصر في الآونة الاخيرة