لافتات الدعاية لمرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية بشوارع وميادين البحر الاحمر

قامت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة البحر الأحمر بنشر لافتات الدعاية الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية ورمزه "النخلة" فى شوارع وميادين البحر الأحمر برئاسة عبد الناصر خير رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالبحرالأحمر وعضو الهيئة العليا وابوالقاسم رمضان سكرتير اللجنة العامة لحزب الوفد بالبحر الأحمر وأشرف امبابى رئيس لجنة اول الغردقة

حيث تم نشر لافتات الدعاية الانتخابية لمرشح الوفد فى انتخابات الرئاسة فى الشوارع الميادين الرئيسية ومداخل المدن

وكانت هيئة مكتب حزب الوفد بالبحر الأحمر قد عقدت اجتماعا اجتماعا برئاسة عبد الناصر خير رئيس اللجنة العامة وعضو الهيئة العليا للحزب وحضور ابو القاسم رمضان سكرتير عام اللجنة العامة وذلك لمناقشة الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة والتى يخوضها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب .

وتم مناقشة خطة الدعاية والتحرك للدعوة الى انتخاب مرشح الوفد و الاستفادة من تاريخ الحزب الذى يعتبر اقدم حزب فى العالم 104عام

وتم تشكيل غرفة عمليات رءيسية برئاسة رئيس اللجنة العامة والسكرتير العام تعمل على مدار 24ساعة طوال أيام الانتخابات

كما تم تشكيل لجان فرعية بجميع المدن برئاسة رئيس اللجنة والسكرتير العام لمتابعة سير العملية الانتخابية والتواصل مع غرفة العمليات المركزية

هذا ويواصل المجلس القومى للمرأة فرع البحر الاحمر عقد ندوات بجميع المدن تحت عنوان انزل شارك .. صوتك مستقبلك لحث المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابى والنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى محافظة البحر الأحمر 244771ناخب وتضم المحافظة 82 لجنة و7لجان عامة