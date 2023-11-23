بورصة الكويت تغلق على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم الخميس

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 23-11-2023، ليغق مؤشر السوق العام على ارتفاع بنحو 3.90 نقاط ليبلغ مستوى 6664.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 في المئة، وسط تداول 224.6 مليون سهم عبر 11539 صفقة نقدية بقيمة 51.7 مليون دينار (نحو 157.6 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 4.49 نقاط ليبلغ مستوى 5444.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.08 في المئة من خلال تداول 119 مليون سهم عبر 5614 صفقة نقدية بقيمة 21.18 مليون دينار (نحو 64.5 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 7.03 نقاط ليبلغ مستوى 7309.44 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.10 في المئة من خلال تداول 105.6 ملايبن سهم عبر 5915 صفقة بقيمة 30.5 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 11.18 نقطة ليبلغ مستوى 5348.7 نقطة بنسبة انخفاض 0.21 في المئة من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 3886 صفقة نقدية بقيمة 16.6 مليون دينار (نحو 50.6 مليون دولار).

البورصة المصرية تربح 19.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على 19.1 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.710.7 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوي 25519نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى5065 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 435 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين والمصريين وسط تداولات 4.5 مليار جنيه.