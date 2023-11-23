الأهلي ٢٠٠٧ يواجه بيراميدز في بطولة الجمهورية

يخوض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الخميس خارج ملعبه مع بيراميدز، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.

بدخل أهلي ٢٠٠٧ المباراة وهو يمتلك في رصيده ٣٠ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز أهلي ٢٠٠٧ على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ – صفر.

وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.