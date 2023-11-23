علي الحجار ومحمود سعد في SOLD OUT..غدًا

يحل الفنان الكبير علي الحجار ضيفًا في حلقة جديدة من برنامج SOLD OUT مع الإعلامي محمود سعد في موسمه الثاني، والذي أُدير على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية.

موعد إذاعة حلقة علي الحجار مع محمود سعد في sold out

ومن المقرر أن تُذاع الحلقة يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر على قناة CBC.

أعلنت الصفحة الرسمية للبرنامج عن الحلقة، قائلة: «بنفخر أن أول حفلة للنجم الكبير على الحجار على مسرح معهد الموسيقى العربية كان من تنظيمنا، نجم كبير ومسرح عريق ادونا كلنا جرعة فنية رائعة، استنوا على الحجار ومحمود سعد قريبًا على قناة «Cbc» ومنصة (Watch IT).

كان قد قدم الفنان الكبير علي الحجار أغنيته الجديدة “سابع سما”، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني جراء الهجوم الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل أغنية سابع سما علي الحجار

أٌذيعت أغنية علي الحجار سابع سما للمرة الاولى عبر برنامج فرصة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي، من كلمات وألحان:محمد ياسر، ويقول مطلعها "من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث

وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس

أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال

ولأجل أرض اختارها رب ما يمسهاش خناس".

جاءت الأغنية بعد القصف الموحش لمستشفى المعمداني والذي راح ضحيته أكثر من 1000 شهيد ومئات الجرحى ومازال العدد في ازدياد لاستمرار عمليات رفع الأنقاض.