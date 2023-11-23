الخميس 23 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تنفيذ 84604 أحكام قضائية في 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (84604) أحكام قضائية متنوعة، في حملة أمنية.

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ضبط 313 قضية مُخدرات في حملة أمنية

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ضبط 18035 مخالفة مرورية

 وذلك على النحو التالى: 

(345) حكم جناية.

(26371) حكم حبس جزئى.

(4516) حكم حبس مستأنف.

(42266) حكم غرامة.

(11106) مخالفات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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