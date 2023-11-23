ضبط 313 قضية مُخدرات في حملة أمنية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط (313) قضية مواد مخدرة بإجمالى (362) متهم.

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ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (127,470 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,809 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 7,105 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 3,870 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,287 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 340 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (100جرام).

عدد (1578) قرص مخدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.