ظهور بقع سوداء على الشمس تهدد الشبكات على الأرض

أظهرت أحدث مجموعة من اللقطات التي التقطتها وكالة ناسا لأبحاث الفضاء مجموعة من "البقع الشمسية" - وهي أجزاء أكثر برودة على سطح الشمس ناجمة عن تغيرات هائلة في المجال المغناطيسي لنجمنا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، التقط الصور مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا، والذي كان يراقب الشمس من الفضاء لأكثر من عقد من الزمن وعلى الرغم أمن البقع تبدو صغيرة في الصور، إلا أن "أرخبيل" البقع الشمسية معًا هو في الواقع تعادل 15 كوكبًا في حجم الأرض.

يحذر العلماء أن البقع العملاقة يمكنها أن تطلق انفجارات عنيفة من الطاقة نحو الأرض، مما يسبب عواصف مغنطيسية أرضية تشكل خطراً على شبكات الطاقة والأقمار الصناعية وتظهر البقع الشمسية داكنة على سطح الشمس لأنها أكثر برودة من الأجزاء الأخرى (على الرغم من أنها لا تزال شديدة الحرارة، حولها).

وترتبط هذه البقع السوداء بحجم الكوكب بالتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، وهي انفجارات عملاقة وعنيفة للطاقة من الشمس والتي توصف مجتمعة بالعواصف الشمسية.

تعد التوهجات الشمسية والانبعاث الإكليلي الكتلي محور اهتمام رئيسي لعلماء الفلك بسبب المخاوف من أنها تسبب أحداث الطقس الفضائي التي تؤثر على الأرض.

تنطلق سحب ضخمة من الغاز المكهرب إلى الفضاء نتيجة لهذه الأحداث، وتسافر بسرعة مئات الأميال في الثانية لتضرب نظام المجالات المغناطيسية للأرض، ويمكن أن يؤثر ذلك على التقنيات الموجودة على كوكبنا مثل شبكات الطاقة والاتصالات ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والسفر الجوي والأقمار الصناعية - ولكنه يتسبب أيضًا في حدوث شفق جميل.

وفقًا لموقع Space Weather، الذي يتتبع بشكل روتيني التفاعلات بين الشمس والأرض، تنبأ الباحثون بمجموعة البقع الشمسية هذه قبل أن يلتقطها مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية، وذكر الموقع: "مجموعة البقع الشمسية كبيرة جدًا، مما يؤثر على الطريقة التي تهتز بها الشمس بأكملها".

واستخدم علماء الزلازل الشمسية الهزات لاكتشاف مجموعة البقع الشمسية هذه بينما كانت لا تزال على الجانب البعيد من الشمس.

وقال كريس ويكلوند، عالم الأرصاد الجوية في مينيسوتا، إن البقع الشمسية كانت "مشتعلة باستمرار" وأن الأسبوعين المقبلين "قد يكونان مثيرين للاهتمام للغاية" مع وصول الجسيمات إلى الأرض.

وفي منشور على موقع X (تويتر)، وصفها بأنها "ربما تكون أكبر منطقة للبقع الشمسية رأيتها حتى الآن" خلال الدورة الشمسية الحالية.

والدورة الشمسية هي الدورة التي يمر بها المجال المغناطيسي للشمس كل 11 عاما تقريبا، قبل أن ينقلب تماما ويتبادل قطبا الشمس الشمالي والجنوبي أماكنهما، والدورة الشمسية الحالية، وعددها 25، بدأت عام 2019، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2030 تقريبا.

مع تغير المجالات المغناطيسية للشمس، يتغير أيضًا مقدار النشاط على سطح نجمنا، وفقًا لوكالة ناسا.