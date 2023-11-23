الأحد.. حملة مواطن بهولندا تقيم مؤتمرا حاشدا لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة

تقيم حملة مواطن لدعم مصر مؤتمرا كبيرا في العاصمة الهولندية أمستردام وذلك دعما للانتخابات الرئاسية المقبلة .

وقالت سحر رمزي منسق عام حملة مواطن في هولندا أن هناك استعدادات كبيرة يقوم عليها أعضاء حملة مواطن بهولندا ويأتي في مقدمتهم المهندس أشرف غالي رئيس المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا والذي يبذل جهدا كبيرا لإنجاح هذا المؤتمر.

وأضافت رمزي أن حملة مواطن في هولندا وجهت الدعوة لرموز الجاليات المصرية في الخارج للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، كما وسيحضر خصيصا من مصر للمشاركة في هذا الحدث الجماهيري الهام لدعم مرشحهم المتفقين عليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عدد من نجوم الإعلام المصري بدعوة خاصة من أعضاء حملة مواطن في هولندا.

وتوقعت منسق عام حملة مواطن في هولندا أن يشهد هذا المؤتمر الجماهيري لدعم الوطن، حضورا مميزا من ناحية وكبيرا من ناحية أخرى مؤكدة أن أبناء الجالية المصرية في هولندا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولذلك فإنهم يدعمون بكل قوة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة .